Как Гусев, Кучера и Светлаков выжили при теракте в «Крокусе»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Светлаков

Комментатор Виктор Гусев и телеведущие Сергей Светлаков и Оскар Кучера стали свидетелями теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Какие они рассказали подробности о стрельбе, как им удалось покинуть здание?

Что рассказал Виктор Гусев о теракте

Виктор Гусев пришел на концерт рок-группы «Пикник» в компании супруги Ольги и друзей. Комментатор рассказал, что, когда вооруженные люди ворвались в зал, его супруга делала фото и, сама того не зная, запечатлела его с приятелями реакцию на случившееся.

«Моя жена Оля, которая делает это фото, снимая меня с другом и его сыном, еще не видит того, что начинается у нее за спиной в партере... И то, что уже видим мы», — рассказал он в соцсетях.

По словам Виктора Гусева, ему удалось спастись из «Крокуса» благодаря сотруднице концертного зала Софии Мейер. Она вместе со зрителями блокировала двери лож и заставляла их мебелью, чтобы не пустить туда террористов.

«А потом, сказав: „За мной!“ — вывела нас из узкого коридора через дым, под треск выстрелов по лестнице на улицу, единственным путем к спасению», — сообщил комментатор.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Виктор Гусев

Какие подробности эвакуации раскрыл Светлаков

Актер и телеведущий Сергей Светлаков находился в концертном зале «Крокуса» в момент стрельбы вместе со своей племянницей. Артист выразил соболезнования всем пострадавшим и сообщил, что «это был ужас».

С разрешения Светлакова телеведущая Ксения Собчак опубликовала его подробный рассказ о том, что происходило внутри концертного зала во время стрельбы, в своем авторском Telegram-канале «Кровавая барыня».

«Террористы вошли в зал со стороны амфитеатра. Стрельба была без перерыва направо и налево. Многие, услышав выстрелы, побежали к сцене. Мы повыскакивали в узкий коридор. Там образовалась группа из 20–30 человек. Девушка-менеджер, которая была на этаже, нашла ключи и закрыла выходы из всех лож (потому что все, кто там был, уже выбежали, и мы боялись, что оттуда залезут и террористы, стрельба была буквально в нескольких метрах)», — рассказал Светлаков.

Артист так же, как и Виктор Гусев, рассказал, что он вместе с другими зрителями блокировал двери лож, чтобы ограничить проход стрелявшим.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Светлаков

«Тут был, наверное, самый страшный момент: звуки стрельбы затихли, и через паузу дверь в коридор, напротив которой были мы с другом и моей племянницей Машей, начали взламывать. Наверное, все в коридоре попрощались с жизнью, потому что мы не знали, сколько террористов и какой у них план. Дверь снесли быстро — это оказались зрители: бегущие люди искали выход», — продолжил он.

По словам Сергея Светлакова, через 15 минут после начала теракта в «Крокусе» начал распространяться едкий дым. В этот момент менеджер предложила открыть несколько дверей и по лестнице выбежать через фойе.

«Все согласились и в тишине начали двигаться, женщины сняли каблуки, паники сильной не было. Когда мы вышли из этого коридора, попали в уже задымленное фойе. Сбоку стоял другой работник „Крокуса“ и махал нам, чтобы мы бежали не через центр», — отметил он.

Затем Сергей Светлаков вместе с другими зрителями оказался на улице. Без одежды и босиком они пробежали несколько километров. Телеведущего с места трагедии забрала супруга, которая также должна была присутствовать на концерте группы «Пикник», но опоздала.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Я сегодня нашел имя той девушки, которая не растерялась и реально всем помогла, — София Мейер. Спасибо ей! Она герой. Соболезнование всем пострадавшим. Это был ад», — заявил Светлаков.

Как Кучера спас жену из «Крокуса»

Актер и телеведущий Оскар Кучера стал свидетелем теракта в «Крокусе». За 15 минут до начала стрельбы он подвез свою жену Юлию к торгово-выставочному комплексу и уехал. Когда террористы вошли в здание и начался пожар, артист получил звонок от супруги, которая сообщила, что рядом стреляют, а людей не выпускают из комплекса.

Оскар Кучера настоял на том, чтобы супруга вышла из здания на улицу. Телеведущий сам приехал на место происшествия, чтобы забрать жену.

«Жене начали советовать работники, что лучше остаться внутри, потому что мало ли — там сейчас начнут по улице стрелять, не бегите. А я ей сказал, наоборот, что лучше видеть ситуацию, нежели прятаться, где-то укрываться. И вот, видите, сколько людей погибло, когда пожар был. Ничего не было организовано, никакой эвакуации не было» — рассказал он KP.RU.

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