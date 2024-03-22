«Уехал оттуда за 15 минут»: Кучера о спасении жены в «Крокус Сити Холле» Кучера вывез жену из «Крокус Сити Холла» за 15 минут до начала стрельбы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Оскар Кучера

Российский телеведущий Оскар Кучера в своем Telegram-канале сообщил, что забрал супругу из «Крокус Сити Холла» за 15 минут до начала стрельбы. По его словам, женщина пыталась поймать машину на дороге, но никто не остановился. Кучера подчеркнул, что ему было страшно за жену.

Я только что забрал жену из «Крокуса». Я сам уехал оттуда за 15 минут до начала стрельбы. Сидел в паркинге. Жена говорит, она пыталась остановить какую-нибудь машину, чтобы ее подвезли, но ни одна не остановилась. Поймал себя на мысли, что мне было страшно только за жену. Я реально готов взять оружие и мочить этих выродков. И любых выродков, кто придет к нам, — написал телеведущий.

Ранее сообщалось, что вечером 22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» как минимум пятеро людей в камуфляже открыли стрельбу из автоматов. В результате теракта погибли 14 человек, еще более 40 пострадали. После стрельбы начался сильный пожар.

После в здании «Крокус Сити Холла» произошел взрыв. Кровля здания частично обрушилась.

В здании «Крокус Сити Холла» до сих пор могут быть заблокированы до 200 человек.

Позже было опубликовано видео с места стрельбы в московском концертном зале «Крокус Сити Холл». На кадрах слышны автоматные очереди. Также видно, как посетители в спешке пытаются найти укрытие.

Отмечается, что ЧП произошло перед концертом группы «Пикник». На место следуют оперативные службы. По предварительным данным, есть пострадавшие и погибшие.