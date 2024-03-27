Названо условие для воссоединения принца Гарри и принца Уильяма Королевский эксперт Куинн: принц Гарри ждет извинений от принца Уильяма

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Принц Гарри

Королевский эксперт и писатель Том Куинн заявил, что принц Гарри и Меган Маркл ждут извинений от принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Как сообщает The Mirror, по словам эксперта, принц Гарри намерен восстановить общение с семьей. Ради этого он готов пройти через трудности. Как отмечается, встреча братьев может состояться уже в мае. В это время герцог Сассекский должен прилететь в Великобританию.

Он хочет помириться со своим братом, чтобы у детей могли быть какие-то отношения, однако он и Меган все еще думают, что сначала Уильям и Кейт должны принести унизительные извинения, — утверждает Куинн.

Желание помириться могло усилиться на фоне последних новостей о Кейт Миддлтон. Так, британская герцогиня заявила, что врачи обнаружили у нее рак. Она призналась, что также перенесла хирургическую операцию в рамках программы по лечению онкологического заболевания. Позднее стало известно, что герцогиня покинула свой дворец в Виндзоре и уехала в неизвестном направлении вместе с семьей.

22 марта Миддлтон рассказала, что перенесла хирургическое вмешательство, связанное с онкологическим заболеванием. Принцесса поделилась, что эта неожиданная новость стала большим ударом для ее семьи, и отметила, что родные делают все возможное, чтобы помочь ей справиться с болезнью.