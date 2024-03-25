Клиническая смерть, ссора с Пугачевой, покой: где сейчас Ирина Понаровская

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/РИА Новости

Ирина Понаровская

Заслуженная артистка России Ирина Понаровская на пике популярности ушла со сцены и переехала в Эстонию. Что известно о жизни и карьере артистки, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Понаровская, почему ушла со сцены

Певица родилась 12 марта 1953 года в Санкт-Петербурге. Ее отец был дирижером и художественным руководителем джаз-оркестра, а мать работала концертмейстером в музыкальной школе при Ленинградской консерватории. Понаровская с детства занималась вокалом и в 1971 году прошла конкурс на солистку ВИА «Поющие гитары».

В 1975 году исполнила роль Эвридики в первой советской рок-опере «Орфей и Эвридика», позднее была приглашена на фестиваль в Дрезден, где исполнила песни «Люблю» на русском языке и «Садись в поезд своей мечты» на немецком.

Исполнительницу титуловали так: «Фрау Фестиваль» в Дрездене и «Мисс Объектив» в Сопоте — «за красоту, обаяние и фотогеничность». В 1976 году переехала в Москву, где два года была солисткой джаз-оркестра Олега Лундстрема, спустя год начала сниматься в кино.

За время сольной карьеры Понаровской было издано несколько альбомов. На пике популярности певица ушла со сцены. Решение было принято из-за проблем со здоровьем и артистической усталости. В этот момент она уехала жить в Эстонию, где жили ее родители.

Фото: Юрий Сомов/РИА Новости Певица Ирина Понаровская на сцене во время концерта. 1993 год

Что известно о конфликте Понаровской с Пугачевой

Ирина Понаровская утверждает, что в период популярности столкнулась с травлей и со стороны народной артистки СССР Аллы Пугачевой. В интервью YouTube-каналу Катерины Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) она рассказала, что они были на одном уровне с Примадонной и исполнительницей Софией Ротару, однако с последней у нее сложились хорошие отношения, а с Пугачевой — нет.

«Алла в мою сторону отпускала какие-то шпильки. Это была неприятная ситуация. <...> У меня нет врагов. Но Алла меня подкалывала, и не один раз. Я ни с кем не соперничаю. Я в спорт на сцене не играю. Мне кажется, это соревнование на то, кто дальше плюнет. Артистов выбирает публика. Кто ты без публики? Ты заработал то, что заслужил», — уточнила Понаровская.

Артистка также рассказала, что между ней и Пугачевой однажды произошел конфликт на «Голубом огоньке».

«Неприятно было. Со мной говорили как немножко с чокнутой: „Ой, а кто это? А не голубая ли кровь у вас?“ Типа, иди к своим царям и прадедам», — сообщила она.

Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press

Что известно о проблемах со здоровьем у Понаровской

В 1979 году во время гастролей в Кургане певица вышла за кулисы и потеряла сознание. У нее отказали почки, и наступила клиническая смерть. Позднее, после ухода со сцены, артистка перенесла микроинсульт.

По ее словам, в период восстановления она полгода ходила в ходунках и пыталась вернуть чувствительность лица, одна сторона которого не работала. Также артистка оглохла на одно ухо.

«В дороге я потеряла ориентацию, у меня все кружилось перед глазами. С вокзала мы поехали в больницу — и сразу под капельницу. Я не мнительная, это мое счастье. Я врачей подбадривала, что все обойдется. <...> Я очень болела, у меня был микроинсульт, я ходила полгода в ходунках. У меня одна сторона лица не работала. Оно вообще было опущено. Я оглохла на правое ухо. Этого никто не знает, и слава богу. Все думают, что все это время я жила за границей», — объяснила исполнительница.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Певица Ирина Понаровская выступает на праздничном концерте «Наш Новый год» в Москве. 2022 год

Чем сейчас занимается Ирина Понаровская

Исполнительница живет в Санкт-Петербурге. С 2022 года Ирина Понаровская вернулась к концертной деятельности. Сейчас она выступает перед зрителями, выпускает новые песни, а также снимается на телевидении. В прошлом году певица стала специальным гостем вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» и была членом жюри второго сезона «Аватар-шоу».

Ирина Понаровская в разводе. В 71 год она называет себя счастливой бабушкой и мечтает о покое.

«Но не в том смысле, что мне нужно сидеть на диване или лежать в кровати. Я мечтаю о вселенском покое, который очень давно от нас ушел. Скорость, спешка, торопежка, борьба, вражда вокруг — это те вещи, которые рождают во мне большое беспокойство и тревогу», — призналась она MK.RU.

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