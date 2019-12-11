https://static.news.ru/photo/8ecb1d2c-1b73-11ea-9673-fa163e074e61_660.jpg Ирина Понаровская Фото: irinaponarovskaya/instagram.com

Певица Ирина Понаровская рассказала, что в начале своей карьеры работала на износ, из-за чего у неё отказали почки и она пережила клиническую смерть.

Произошло это в 1979 году во время гастролей в Кургане. Исполнительница вышла за кулисы и потеряла сознание. По её словам, она видела себя со стороны и людей, которые склонились над её телом.

Была бесконечная красота, и я летела на свет. Было очень легко, будто я мыльный пузырь, — призналась звезда 1990-х в эфире передачи «Судьба человека».

Понаровская поняла, что должна жить, чтобы дальше творить. О случившемся она запретила рассказывать. Её родственники узнали об этой истории по прошествии времени.

Ранее, как писал NEWS.ru, актриса Наталья Андрейченко рассказала о двух клинических смертях. Одну артистка пережила во время съёмок «Сибириады» из-за лекарства от алкогольной зависимости. Другую — когда её сбил автомобиль.