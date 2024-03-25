«От меня требовали вернуться в Москву»: где сейчас певица Нина Бродская

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Российская певица Нина Бродская, известная исполнением песен «Звенит январская вьюга», «Снежинка» и «Кто тебе сказал», более 40 лет назад переехала в США. Что известно о жизни и карьере артистки, какие последние новости выходили о ней?

Почему Бродская переехала в США

Нина Бродская родилась 11 декабря 1947 года в Москве и обрела популярность в СССР, когда спела главную песню в кинофильме «Буратино» и исполнила композицию «Звенит январская вьюга» в кинокомедии «Иван Васильевич меняет профессию». Она активно гастролировала и выступала на лучших площадках Москвы, включая Кремлевский дворец, но когда в 1971 году Гостелерадио возглавил Сергей Лапин, эфиры на радио и телевидение оказались для певицы закрыты.

В этот период гонорары артистки упали, и в 1980 году Бродская уехала в Америку. После переезда она вместе с семьей обустроилась в Нью-Йорке, в Бруклине.

Живя за границей, певица продолжала выступать и выпустила несколько альбомов. В 1994 году она прилетела в Москву, получив приглашение присоединиться к жюри фестиваля «Славянский базар», а также поучаствовать в сборных концертах с популярными исполнителями того времени. С тех пор артистка регулярно приезжала на родину, но всегда возвращалась в Штаты.

Почему Бродская жаловалась на Госконцерт

Нина Бродская жаловалась, что получала хорошую зарплату за выступления за рубежом, однако большую часть гонорара забирал Госконцерт.

«Платили прилично, но Госконцерт забирал все гонорары, оставляя буквально копейки, которых едва хватало на еду. Приходилось возить с собой кипятильник, кофе, печенье. А если ты оставлял себе денег чуть больше положенного, то потом с тебя взымали в десятикратном размере! Вот такие были правила», — рассказала она 7days.ru

Также Бродской не нравилось, что ей не позволяли строить карьеру за рубежом. По словам артистки, когда ее пригласили выступить в рамках «Евровидения» в Германии и она уехала в Берлин для подготовки к номеру, ей прислали телеграмму с требованием вернуться в Москву. Как заявила исполнительница, позднее она выяснила, что это было распоряжение Центрального комитета.

Фото: melody.su Обложка к альбому «Еврейская мама»

Что известно о личной жизни Нины Бродской

В 1968 году Нина Бродская вышла замуж за тромбониста Владимира Богданова. Они познакомились во время работы в коллективе композитора и трубача Эдди Рознера, но сблизились спустя несколько лет во время гастролей в Одессу, куда певицу заставили обманом приехать после ухода из оркестра.

На свадьбу влюбленные позвали 50 гостей, ведущим был актер и певец Марк Бернес. Вскоре после заключения брака Бродская забеременела. По словам исполнительницы, родители уговаривали ее сделать аборт и не рушить карьеру, однако она родила сына, которого назвали Максимом. Сейчас он занимается звукорежиссурой.

Чем сейчас занимается Нина Бродская

В 2021 году Нина Бродская приняла онлайн-участие в программе «Привет, Андрей!», где вспоминали легендарные хиты 1970-х. В эфире она исполнила песню «Ну кто тебе сказал» и сообщила, что является первым человеком, кто спел и записал эту композицию.

«Выступаю ли я сегодня? Нет. Я живу уже 42-й год в Америке. Я рада участвовать в этой передаче. Из Нью-Йорка, в моем доме!» — заявила она.

Бродская ведет свой канал на YouTube, куда еженедельно публикует архивные видео и свои композиции.

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