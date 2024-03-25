Что известно о затоплении рудника Пионер, сколько людей может погибнуть

Фото: 28.mchs.gov.ru

Поисково-спасательные работы на руднике Пионер

Разведка рудника Пионер, где произошло обрушение породы, в результате чего под завалами остались 13 горняков, показала, что он может быть затоплен, сообщили в МЧС. Какие последние новости об этом известны сегодня?

Когда произошло обрушение в шахте

Вечером 18 марта стало известно, что 13 горняков оказались под завалами после обрушения шахты в Зейском районе Амурской области.

С того момента под завалами находятся сотрудники подрядной организации, специализирующейся на горнопроходческих и горнокапитальных работах. Из-за ЧП на шахте был введен режим ЧС.

«В Приамурье введен регионарный режим ЧС из-за происшествия на руднике Пионер в Зейском округе. <...> В шахте находились 13 вахтовых рабочих из других регионов», — заявляли в правительстве Амурской области.

В экстренных службах уточняли, что общий объем прорыва горной массы на аварийный участок рудника составил почти 194,5 тысячи кубических метров.

21 марта стало известно, что спасатели пробурили скважину глубиной 53 метра в направлении застрявших горняков на шахте «Пионер». Отмечалось, что в шахте готовится пространство и материалы для возведения бетонных водоупорных перемычек, засыпаны грунтом места поступления горной массы. Бурят разведочную скважину с поверхности горной выработки.

Что известно о возможном затоплении шахты

Сегодня, 25 марта, источник ТАСС в МЧС сообщил, что рудник с высокой долей вероятности может быть затоплен, сейчас оперативные службы занимаются бурением трех скважин.

«Разведка через скважину показала, что на глубине 153 м в горных выработках находится вода. С высокой вероятностью остальные выработки рудника также затоплены», — пояснил собеседник агентства.

Последнее зарегистрированное местонахождение горнорабочих располагалось на глубине 147 метров. При этом точное место, где могут находиться сотрудники предприятия, установить не удалось.

«На место прибыла четвертая буровая установка, она будет бурить дополнительную скважину. К спасательной операции на шахте рудника Пионер привлечены лучшие специалисты страны», — заявляли в пресс-службе правительства региона.

Как отреагировали в СК РФ на обрушение в шахте

Сотрудники регионального управления СК России сегодня, 25 марта, задержали управляющего директора рудника Пионер, который подозревается в нарушении требований безопасности при производстве работ, сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ (нарушение требований безопасности при ведении работ), задержан управляющий директор рудника Пионер», — говорится в публикации.

Также отмечается, что о судьбе всех заблокированных на шахте рабочих до сих пор ничего не известно.

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