Магнитные бури сегодня, 25 марта: что ждать завтра, кто в опасности

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сегодня, 25 марта, высока вероятность возникновения средней магнитной бури уровня G2, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Ждать ли геомагнитных колебаний завтра?

Что известно о магнитных бурях 25 и 26 марта

Синоптик отметил, что вчера на Земле наблюдалась сильная магнитная буря класса G4, подобные геомагнитные колебания были зафиксированы последний раз в апреле 2023 года.

«По данным спутников, наблюдающих за активностью Солнца, скорость солнечного ветра в окрестностях Земли превысила нормальную почти в 2 раза и составляла около 800 км/сек. Температура плазменного облака, окружившего Землю, достигла почти 1 миллиона градусов Кельвина. Напомним, что до прихода солнечного вещества окружавший Землю газ имел температуру около 100 тысяч кельвинов. Спутники также регистрировали чрезвычайно сильные вариации магнитного поля в межпланетном пространстве, что говорит о сложной внутренней структуре облака», — пояснил Тишковец.

По его словам, сегодня ожидается средняя магнитная буря, которая может достигнуть уровня G2.

«Около полуночи магнитная буря ослабела и прекратилась, однако в настоящее время геомагнитное поле остаётся слабо возмущенным. По модельным оценкам, возмущения поля сохранятся в течение большей части наступившего понедельника, также сегодня высока вероятность новой магнитной бури, интенсивность которой ожидается в пределах от слабой, класса G1, до средней, класса G2», — резюмировал метеоролог.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сервис my-calend сообщается, что завтра, 26 марта, на Земле могут быть зафиксированы сильные геоудары на протяжении всего дня.

«Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 26 марта. Ее сила составит 4 балла. В этот день возможно незначительное ухудшение самочувствия: головная боль, слабость. Может снизиться внимание и работоспособность, появиться сонливость. Старайтесь не перенапрягаться, больше отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе», — говорится на сайте сервиса.

Как обезопаситься во время сильной магнитной бури

Защититься от влияния мощных геомагнитных ударов могут помочь успокаивающие средства, в том числе травяные чаи, ароматерапия и расслабляющий массаж, рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.

«В период магнитных бурь будет очень некстати мучиться болезнями ЖКТ, поэтому избегайте жирного, жареного, соленого и прочего, что у вас это провоцирует», — пояснила медик.

Она советует заниматься неспешной йогой и медитацией. Помимо этого, Павлова напомнила о необходимости принимать все препараты, если таковые были прописаны доктором, поэтому всегда стоит держать под рукой таблетки, которые помогают купировать симптомы, сопровождающие человека во время магнитных бурь.

Врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с NEWS.ru заявил, что каждому человеку следует в период геомагнитных колебаний следить за своим давлением, необходимо отказаться от сильных физических нагрузок.

«Что касается действия электромагнитных волн — это прежде всего и самочувствие, и давление, и сосудистая реакция. Это комплексное воздействие, которое, к сожалению, многие люди чувствуют. Профилактика одна — у каждого она индивидуальная. Надо следить за давлением артериальным, вводить щадящие режимы. Спасаются режимом поведения, отказываются от чрезмерных нагрузок», — объяснил специалист.

Читайте также:

Что известно о «бомбе» на борту самолета в аэропорту Шереметьево

Последние новости о теракте в «Крокусе»: что известно днем 24 марта

Один из террористов был в «Крокусе» 7 марта. Готовили нападение на SHAMAN?