Один из террористов был в «Крокусе» 7 марта. Готовили нападение на SHAMAN?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске

Один из предполагаемых террористов, которые атаковали «Крокус Сити Холл», посещал концертный зал еще 7 марта, пишут Telegram-каналы. Что об этом известно?

Зачем террорист посещал «Крокус»

Авторы «112» отметили, что поход боевика в здание в начале месяца мог быть связан с подготовкой к будущему теракту в «Крокусе», чтобы изучить расположение постов охраны и продумать пути отхода.

«По словам нашего источника, террористы несколько раз бывали в „Крокусе“ и раньше — массовое убийство они планировали тщательно», — отмечается в публикации.

По информации «Поздняков 3.0», террориста заметил один из подписчиков канала в «Крокус Сити Холле» 7 марта и запечатлел боевика на камеру, поскольку в этот день работал там фотографом.

«К слову, именно 7 марта США предупредили о возможном теракте в течение 48 часов. А 9 марта в „Крокусе“ был концерт SHAMAN. Видимо, они действительно хотели совершить нападение в этот период, но что-то пошло не так», — говорится в сообщении Telegram-канала.

Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ»

Проект WarGonzo также отметил, что террористы проводили разведку в «Крокусе» в тот момент, когда по всей стране проходили праздничные концерты в честь 8 Марта.

«То есть перед Международным женским днем, когда по всей стране проходят концерты, террористы проводят в „Крокусе“ рекогносцировку. В этот же день посольства США и еще ряда стран обращаются с предупреждением к своим гражданам о возможных терактах в России. Судя по всему, нападение планировалось именно в праздники, но из-за каких-то причин перенеслось. Связь между заказчиком и исполнителем начинает читаться все четче и четче», — заявили авторы канала.

Что задержанный рассказал во время допроса

Террорист, попавший в камеру объектива 7 марта в «Крокус Сити Холле», в ходе допроса признался, что он совершил убийства людей за 500 тысяч рублей, которые ему должен был перечислить якобы помощник «проповедника».

«Застрелил людей, за деньги. Деньги еще не получил, половину получил только на карту», — сказал предполагаемый террорист.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Он пояснил, что 4 марта прилетел из Турции, а приказ о расстреле людей ему отдал помощник «проповедника» в Telegram-чате, который также и достал им оружие. К теракту, по его словам, он готовился около месяца, но конкретных имен людей, кого необходимо было убить, ему не назвали. Задержанный признался, что расстреливать нужно было всех подряд, «без разницы кого».

«Его помощник мне написал где-то месяц назад. Просто поздоровался сначала. Потом деньги мне предлагал, я согласился», — объяснил преступник.

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