Атака на «Крокус»: что не так с террористами, странности и несостыковки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Теракт в «Крокус Сити Холле» мог быть запасным вариантом Главного управления разведки (ГУР) Украины, у которого не получилось захватить несколько приграничных сел в Белгородской и Курской областях, сообщает Telegram-канал «Военная хроника». Что об этом известно?

Почему произошел теракт, что известно об исполнителях

По мнению авторов канала, причастность ГУР Украины к произошедшему 22 марта становится все более очевидной, поскольку за несколько дней до теракта украинские подразделения пытались атаковать приграничные территории России.

«Любопытно также, что 5 марта появились сообщения, что замгоссекретаря [США] по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила о неких „сюрпризах“ для России. Это заявление она сделала накануне своей отставки. А за несколько дней до теракта (и накануне президентских выборов в России) практически полностью захлебнулась попытка ГУР Украины с помощью боевиков РДК (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) захватить несколько приграничных сел Белгородской и Курской областей. Если связать эти факты воедино, то заброска террористов и их дальнейшее использование выглядят как своеобразная „подстраховка“ ГУР на случай провала основного плана. (О том, что главная задача ГУР — медийные удары, мы уже неоднократно говорили.)», — говорится в публикации канала.

Telegram-канал «Военная хроника» отмечает, что террористы, скорее всего, не являются профессиональными военными, потому что они действовали хаотично в стенах «Крокуса», что несвойственно профессионалам.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Теракт в «Крокус Сити Холле»

«Не будет ошибкой сказать, что из-за производимых террористами действий они мешают друг другу, пересекают линию огня и в целом ведут себя как люди, не ожидающие вооруженного сопротивления и не имеющие опыта реального огневого контакта, когда ключевое значение имеет разбор секторов стрельбы, грамотный расход и быстрое продвижение, распределение зон ответственности в помещении и многое другое. Боевики, напротив, допускают ряд ошибок, которые в силовых структурах и тем более в армии выбивают в прямом смысле слова. К примеру, стоя возле металлодетекторов на входе, один из террористов стрелял в людей около двери, а остальные вместо контроля периметра просто смотрели в ту же точку. После этого один из боевиков пробежался наискосок через линию огня», — рассказали авторы канала.

Также авторы «Военной хроники» обратили внимание, что террористы использовали «коктейли Молотова» вместо СВУ, поскольку при изготовлении взрывного устройства неопытный человек может легко погибнуть.

Связаны ли террористы с ИГИЛ

Публикация нового видео из «Крокуса» на информационных ресурсах ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) еще больше говорит о том, что террористы могут быть связаны со спецслужбами Украины, считает «Военная хроника».

«Группа террористов в „Крокусе“, несмотря на публикацию видео на якобы террористических ресурсах и явную попытку склонить общественное мнение в сторону причастности ИГИЛ, вела себя совершенно нехарактерно для типичных исламистских радикалов: боевики шли на дело без „поясов смертника“ с поражающими элементами и явно не стремились к мученической смерти (что характерно для многих боевиков того же ИГИЛ), не брали заложников и не выдвигали требований. Публикация видео с расстрелом гражданских от первого лица на ресурсах террористов де-факто не меняет сути происходящего и скорее, наоборот, подчеркивает связанность с ГУР», — сообщается в публикации канала.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Теракт в «Крокус Сити Холле»

Что не так было в плане отхода

Террористам удалось оперативно покинуть Москву, несмотря на пятничные пробки, что свидетельствует о том, что им кто-то «подсказывал со стороны», предполагает «Военная хроника».

Также авторы обращают внимание на тот факт, что террористы не сменили автомобиль, когда выехали из столицы, хотя профессионалы продумали бы этот момент.

«Нападавшие ехали вместе и не разделились, а также не поменяли [автомобиль] (и, что важно, не готовили заранее) на другую машину для отхода. Если бы речь шла о профессионалах, в задачу которых входила максимально быстрая и незаметная эвакуация, эти ошибки, скорее всего, не были бы допущены. Что в итоге? Пока все выглядит следующим образом. Группа террористов была „расходником“. Их не было смысла готовить как профессиональную команду. Скорее всего, никто из заказчиков теракта даже не рассчитывал, что террористам удастся выжить в ходе акции и тем более удариться в бега», — добавили журналисты.

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