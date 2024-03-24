Что за видео с расстрелом людей в «Крокусе» опубликовали террористы ИГИЛ

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Связанное с ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) информационное агентство «Амак» минувшей ночью опубликовало видео и сообщило, что на кадрах запечатлены действия террористов от первого лица в «Крокус Сити Холле». Что об этом известно?

Что известно о видеозаписи

Кадры были обнародованы минувшей ночью. Видеозапись длится примерно полторы минуты. Там, предположительно, запечатлены действия террористов в «Крокусе», которые расстреливают людей и добивают раненых. Кроме того, в опубликованном ролике изначально были скрыты лица боевиков, а также искажены их голоса.

Авторы Telegram-канала «Оперативные съемки» обратили внимание, что почти одновременно с публикацией данного видео представитель Совета нацбезопасности Белого дома Эндриенн Уотсон заявила, что Украина непричастна к теракту в Красногорске.

По ее словам, ответственность за атаку на ТРЦ «Крокус Сити Холл» несет ИГИЛ. Это уже второе такое заявление со стороны американской администрации за последние сутки.

«ИГИЛ несет полную ответственность за эту атаку. Не было никакой причастности Украины», — подчеркнула Уотсон.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Некоторые Telegram-канале отметили, что одежда террористов на видео полностью совпадает с одеждой предполагаемых боевиков, которые вчера были пойманы в Брянской области.

Как отреагировали военкоры на видео

Военный аналитик Борис Рожин в своем Telegram-канале заявил, что данные кадры были необходимы Западу, чтобы «выгородить организаторов теракта на Украине и заказчиков в США».

«Это часть первоначальной легенды, встроенной в структуру теракта, которую США достаточно шаблонно пытаются реализовать», — считает он.

Военный корреспондент Семен Пегов отметил, что сразу же после публикации видеозаписи от ИГИЛ британское агентство Reuters начало транслировать экспертные мнения о том, что Россию рассматривают как страну, которая якобы «угнетает мусульман».

«То есть мы с вами угнетатели мусульман. Страна с одной из самых лояльных миграционных (а мигрируют к нам в основном мусульмане) программ в мире. Опасность этой миграционной лояльности теперь все очевиднее. Но сейчас мы о другом — о фактической ситуации и тезисах. Другим словом, нас пытаются убедить, что теракт был осуществлен из идейных соображений. Справедливости ради отметим: доля истины в этом есть. Среда для моментального взращивания из латентных салафитов отъявленных террористов создавалась десятилетиями, а медийный успех террористической группировки ИГИЛ окончательно забрендировал за собой этот тренд. В чем его уникальность? Да в том, что игиловцем сегодня может стать каждый — распечатай флаг, запиши видос — и ты в банде. Никаких игиловских „корочек“ (типа военника) никто не получает, фишка этой структуры — децентрализация. По факту каждый радикал — сам себе ИГИЛ», — сказал военкор.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Также Пегов обратил внимание, что так называемых игиловцев из террористов не получилось, потому что они «тряслись от страха» и были заинтересованы в финансовой выгоде.

«Ретивым (так бойцы обрисовали самого сложного персонажа, кажется, именно он остался без части уха) оказался, по сути, лишь один из них. Остальные тряслись от страха. К тому же деньги. То есть вера в свое „миссионерство“ у них хоть и была, но недостаточно сильная. Видно, что никто из них не был готов идти до конца, то есть это люди, не погруженные в „джихад“, а лишь слегка окунувшиеся. Они — инструментарий. В чьих же руках?» — задался вопросом военкор.

Авторы Telegram-канала «Словики» предположили, что оружие, которым пользовались террористы, могло быть захвачено украинскими военными в зоне проведения СВО, а затем передано исполнителям.

«Передав арсенал оружия, захваченного во время боевых действий, они попросили бойцов сделать фотки и отправили это кураторам, а те поставили фото в игиловский медиаресурс», — говорится в публикации.

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