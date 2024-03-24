Появилось видео, предположительно снятое от лица террористов в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Сети появилось видео, на котором мужчины, вооруженные автоматами, бегают по зданию и стреляют в людей. Ряд Telegram-каналов публикуют эти кадры, снятые от первого лица, со ссылкой на информационное агентство «Амак», связанное с ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и сообщают, что действие на них происходит, предположительно, в «Крокус Сити Холле».

Также на полных кадрах, которые мы не публикуем по этическим соображениям, террористы перерезают одному из погибших горло и скандируют на камеру лозунги запрещенной в России организации. Кроме того, на опубликованном ролике изначально были скрыты лица стрелявших, а также искажены их голоса.

При этом военный аналитик Борис Рожин предположил, что данное видео необходимо, чтобы «выгородить организаторов теракта на Украине и заказчиков в США».

Это часть первоначальной легенды встроенной в структуру теракта, которую США достаточно шаблонно пытаются реализовать, — написал он в своем Telegram-канале.

Вечером 22 марта в «Крокусе» вооруженные автоматами люди открыли стрельбу по посетителям концерта группы «Пикник». На видео с места стрельбы слышны автоматные очереди, также видно, как посетители в спешке пытаются найти укрытие. По последним данным, в результате трагедии погибли свыше 140 человек. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура в связи с терактом.