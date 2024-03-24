Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 24 марта, видео, фото

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Пресс-служба Московского зоопарка опубликовала кадры, как самец панды Жуи греется на солнце, а Катюша в это время отдыхает в вольере. Какие последние новости известны о животном сегодня?

Как отдыхают Жуи и Катюша

На опубликованном видео запечатлено, как Жуи облокотился на бревно, спокойно стоит и греется под лучами мартовского солнца.

«Жуи греется на солнышке и о чем-то размышляет. Интересно, о чем...» — говорится в подписи к видео.

Подписчики канала столичного зоопарка предположили, что самец панды думает о самке Диндин и своей дочке Катюше.

«Стоит развалившись и думает, наверное, как там поживают Диндин и Катюша, а сам здесь один в своем большом вольере»;

«Холостяцкая жизнь, конечно, хороша... но как там мои девочки?»;

«Наш красавчик, актер, конечно, очень публику любит и с удовольствием позирует, а мы его очень любим!Отец-герой!» — писали подписчики Московского зоопарка в Telegram.

После публикации видеозаписи с Жуи пресс-служба зоосада показала фото Катюши, которая в одиночестве спокойно лежала на бревнах и отдыхала.

Подписчики отметили, что Катюша с каждым днем становится все взрослее и больше похожа на своего отца Жуи, нежели на маму Диндин. Некоторые уверены, что маленькая панда вырастет очень умной и в будущем будет, как ее мама, ухаживать за своим потомством.

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

«Катюша вырастет очень красивой, и наверняка, когда у нее появится свой ребенок, она так же пристально займется его воспитанием»;

«Девочка растет очень быстро, когда были в зоопарке, пришлось четыре часа ходить, чтобы увидеть эту сонную красавицу»;

«Ей всего полгода, а какая уже выросла. Приходили в зоопарк только ради Катюши, чтобы посмотреть на это прекрасное создание», — писали подписчики.

Как Катюше будут выбирать жениха

Начальник отдела «Фауна Китая» Московского зоопарка Ирина Овчинникова в передаче «Мой район» на телеканале «Москва Доверие» рассказала, что панда Катюша покинет стены столичного зоосада, когда ей исполнится четыре года.

По ее словам, Катюша переедет в Китай, где ей подберут жениха для размножения, поскольку у нее хорошая генетика, которая досталась ей от родителей.

«Сейчас мы об этом не думаем. Мы наслаждаемся сегодняшним днем и возможностью работать с такими животными. Но мы понимаем, что Катюша уедет. Там у нее жених будет. Они создадут пару. У нее прекрасная генетика, прекрасная мама, и мы уверены, что материнские качества Диндин передадутся также и Катюше. Наверное, мы будем грустить, но мы понимаем, что там у нее будет своя семейная жизнь», — объяснила Овчинникова.

По ее словам, у Катюши вскоре может появиться брат или сестра, поскольку зоологи хотят вновь свести Диндин и Жуи уже в 2026 году.

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