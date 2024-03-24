Что известно о «бомбе» на борту самолета в аэропорту Шереметьево

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали женщину в аэропорту Шереметьево, которая сообщила о бомбе в своей сумке, сообщили источники ТАСС. Что произошло?

Что известно о «бомбе» в Шереметьево

Сегодня в 14:41 Telegram-канал «112» сообщил, что женщина, которая поднялась на борт самолета, вылетающего из Шереметьево в Ереван, заявила бортпроводнику, что у нее в сумке есть бомба.

«Женщина едва поднялась на борт самолета, вылетающего в Ереван, как вывалила на бортпроводников важную информацию — в ее ручной клади бомба. Она ведет себя агрессивно, перемещается с места на место. Рейс задержали. Сейчас на месте работают экстренные службы», — говорится в публикации.

В пресс-службе аэропорта заявили NEWS.ru, что речь идет о рейсе SU1862 Москва — Ереван, на месте уже находятся сотрудники полиции.

«Одна из пассажирок заявила, что у нее в ручной клади находится бомба. Сотрудники аэропорта вызвали полицию, сейчас проводятся необходимые мероприятия», — рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Источник ТАСС в правоохранительных органах подчеркнул, что сотрудники полиции задержали женщину.

«По его словам, сумка женщины проверена, никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено», — пояснил источник.

По информации RT, информация о бомбе была шуткой, а задержанная была «раздражена телефонным разговором стюардессы».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Женщина была недовольна тем, что, когда люди поднимались на борт, стюардесса говорила с кем-то по телефону. Она и бросила фразу: «Хватит разговаривать, а то бомбу у меня в рюкзаке пропустишь», — сообщает RT.

Отмечается, что после этого экипаж самолета вызвал полицию.

Что известно об усиленных мерах безопасности в Шереметьево

В официальном Telegram-канале Шереметьево сообщили, что аэропорт работает в плановом режиме в условии усиленных мер безопасности.

«Международный аэропорт Шереметьево продолжает работу в условиях усиленных мер безопасности, реализуемых во взаимодействии с полицией. Обслуживание пассажиров и грузов происходит в плановом режиме. Рейсы российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прилет выполняются по расписанию», — говорится в публикации.

Также в пресс-службе воздушной гавани обратились к пассажирам с просьбой заблаговременно приезжать в аэропорт и соблюдать все требуемые меры при прохождении контрольных пунктов досмотра.

«Аэропорт Шереметьево просит пассажиров: не брать в полет запрещенные предметы и предметы, схожие с оружием и боеприпасами; проявлять бдительность, оказывать содействие сотрудникам аэропорта при прохождении предполетных процедур», — отмечалось в сообщении.

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