Удары по Львову и Николаеву 24 марта: какие важные объекты ВСУ уничтожены

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы РФ сегодня ночью нанесли удар по аэродрому ВСУ в городе Стрый Львовской области, сообщает Telegram-канал «Военная хроника». Какие объекты еще были поражены?

«Сегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами по объектам электроэнергетики, газодобывающей отрасли, местам сборки и испытаний безэкипажных катеров», — заявили в Минобороны РФ.

Что известно об ударе по аэродрому

По информации Telegram-канала «Оперативные сводки», ВС РФ сегодня ночью и утром нанесли массированный удар высокоточным оружием по военным объектам Украины.

«В общей сложности противник насчитал 29 крылатых ракет Х-101/Х-555, пущенных 14 самолетами стратегической авиации Ту-95МС ВКС, и 28 беспилотников „Герань-2“. Основной удар пришелся в район города Стрый Львовской области, где расположены автомобильный завод и аэродром, — здесь насчитали не менее десяти взрывов», — говорится в публикации.

Авторы «Военной хроники» отметили, что Стрыйский аэродром уникален тем, что способен принимать самолеты всех существующих типов, поскольку длина взлетно-посадочной полосы составляет почти 2,5 километра.

«Стрыйский объект (также известный как Львов-2) — бывший военный аэродром, уникален тем, что может принимать самолеты всех существующих типов. Это позволяет длина полосы — почти 2,5 километра. На территории аэродрома находились бетонные ангары для хранения авиатехники и подземные хранилища для средств поражения. Любопытно также, что рядом находится Стрыйский вагоноремонтный завод, на территории которого размещается узловая железнодорожная станция с веткой на Дрогобыч, Самбор и дальше в Польшу. Вероятно, целью удара могли стать некие вооружения или техника из стран НАТО, переброшенные в этот район. Предположительно, поражение объекта осуществлялось гиперзвуковыми ракетами Х-47М2 „Кинжал“», — рассказали авторы канала.

Также рядом с аэродромом находится одно из крупнейших хранилищ газа Украины — Бильче-Волицко-Угерское ПХГ.

«Внутри него можно хранить в четыре раза больше природного газа, чем в крупнейшем хранилище Германии. Крупнейшее на Украине хранилище проектной емкостью 17,05 млрд кубометров может вместить значительную часть газа, который не удалось закачать в ПХГ на территории ЕС. Известно, что этот объект на территории Украины для хранения газа страны Европы используют с августа 2023 года», — отмечается в публикации канала.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Что известно об ударе по аэродрому ВВС Украины Мартыновка

Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что ВС РФ нанесли удар по аэродрому ВВС Украины Мартыновка в Николаевской области и уничтожили два украинских Су-24.

«Полные итоги удара [по аэродрому Мартыновка] не все известны, однако можно смело говорить о двух самолетах Су-24, переделанных под запуски иностранных ракет, и про большой склад авиационных ракет, взрыв на котором вызвал очень сильную детонацию, которую слышали и ощущали за 12 километров от аэродрома», — рассказал он.

По словам Лебедева, самолеты ВСУ приземлились на аэродроме после вчерашней атаки на Севастополь, в этот момент по ним был нанесен удар.

«Очень быстрая и качественная работа русских бойцов», — подчеркнул координатор николаевского подполья.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Кого удалось ликвидировать при ударе по Харьковской области

Сергей Лебедев сообщил, что Вооруженные силы России ликвидировали по меньшей мере 30 украинских силовиков при ударе по расположениям ВСУ в Харькове, включая место дислокации штурмовой бригады «Лють».

«23 марта была нанесена серия ударов по военным объектам в городе Харькове, которая пришлась по общежитиям Харьковского национального университета внутренних дел, известного в Харькове как школа МВД Бандурки», — пояснил он.

По словам Лебедева, в общежитиях и самом университете находились бойцы различных группировок, в том числе из штурмовой бригады Национальной полиции «Лють».

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 24 марта: что будет завтра, ждать ли головных болей

Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 24 марта, видео, фото

В Москве идет массовая проверка мигрантов. Первые итоги теракта в «Крокусе»