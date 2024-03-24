ВС России ударили по штурмовикам из бригады «Лють» в Харькове Координатор подполья Лебедев: ВС России ликвидировали 30 бойцов ВСУ в Харькове

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России ликвидировали по меньшей мере 30 украинских силовиков при ударе по расположениям ВСУ в Харькове, включая место дислокации штурмовой бригады «Лють», такими данными поделился с РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, о «качестве прилета» свидетельствовали десятки машин скорой помощи.

23 марта была нанесена серия ударов по военным объектам в городе Харькове, которая пришлась по общежитиям Харьковского национального университета внутренних дел, известного в Харькове как школа МВД Бандурки, — сказал он.

В подполье отметили, что в общежитиях и самом университете находились бойцы различных группировок, в том числе из штурмовой бригады Национальной полиции «Лють». О наличии иностранных военных информации пока нет, уточнил Лебедев.

Ранее Минобороны сообщило, что военные ВС РФ уничтожили гаубицу М777 американского производства, а также артиллерийский расчет украинской диверсионно-разведывательной группы. В ведомстве отметили, что техника и живая сила противника были ликвидированы в приграничном с Украиной районе Белгородской области. Цели находились в лесном массиве. Они были выявлены в рамках мероприятий контрбатарейной борьбы.