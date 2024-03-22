Российские военные уничтожили украинских диверсантов рядом с Белгородом МО: ВС РФ уничтожили расчет ДРГ в приграничном районе Белгородской области

Фото: МО РФ

Российские военные уничтожили гаубицу М777 американского производства, а также артиллерийский расчет украинской диверсионно-разведывательной группы, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что техника и живая сила противника были ликвидированы в приграничном с Украиной районе Белгородской области.

Артиллерия Западной группировки войск уничтожила гаубицу М777 и артиллерийский расчет ДРГ украинских формирований, — говорится в сообщении.

Уточняется, что цели находились в лесном массиве. Они были выявлены в рамках мероприятий контрбатарейной борьбы.

Ранее эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин сообщил, что российские военные завершили зачистку поселка Мирное в Запорожской области в зоне спецоперации. По его словам, штурмовые подразделения группировки «Восток» выбили из населенного пункта бойцов 108-й бригады теробороны ВСУ. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

Кроме того, в Минобороны РФ сообщали, что российские войска установили контроль над селом Тоненькое на Авдеевском направлении. Также было нанесено поражение позициям противника в районах населенных пунктов Первомайское и Бердычи.