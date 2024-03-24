Последние новости о теракте в «Крокусе»: что известно днем 24 марта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске

Число пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло до 154 человек, сообщается на сайте подмосковного Минздрава. Какие последние новости известны на данный момент?

Что известно о пострадавших

По данным Минздрава Московской области количество пострадавших в результате теракта увеличилось до 154 человек, следует из обновленного списка.

В пресс-службе Минздрава РФ сегодня также сообщили, что из стационаров в связи с улучшением самочувствия были выписаны 32 человека.

«12 взрослых пациентов остаются в крайне тяжелом состоянии, состояние 33 пострадавших врачи оценивают как тяжелое, 47 пациентов в состоянии средней степени тяжести, 18 человек в состоянии легкой тяжести, готовятся к выписке под наблюдение врачей. В целом медики отмечают положительную динамику состояния пострадавших. 38 человек получили медицинскую помощь амбулаторно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всем оказывается медицинская и психологическая помощь, а медицинские организации укомплектованы всем необходимым.

Когда вернут вещи из гардероба «Крокуса»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сегодня, 24 марта, после 18:00 люди смогут забрать свои оставленные вещи в гардеробе «Крокус Сити Холла».

«Вещи, оставленные в гардеробе „Крокуса“, вместе со следствием начнем выдавать сегодня с 18:00 — правоохранительный блок дал нам разрешение. До 15:00 специалисты упакуют и опишут одежду. В первую очередь отдавать будем тем, у кого на руках есть гардеробная бирка. Прошу отнестись к этому с пониманием», — пояснил он в своем Telegram-канале.

Также губернатор отметил, что сотрудники ГИБДД уже готовы возвращать автомобили, которые находились на парковке.

«К выдаче машин также готовы. Вместе с ГИБДД обзваниваем собственников, чтобы вечером начать возвращать автомобили. Всего на парковках их 383», — уточнил Воробьев.

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Что известно о судьбе помощницы группы «Пикник»

Директор группы «Пикник» Юрий Чернышевский в беседе с NEWS.ru рассказал, что супруг помощницы музыкального коллектива Екатерины Кушнер опознал ее тело.

«Екатерину опознал ее муж. И ее гибель — это тот самый случай, когда употребляется фраза „невосполнимая утрата“. Она была незаменимым человеком для команды», — сообщил Чернышевский.

Он назвал это невосполнимой утратой. По словам Чернышевского, Кушнер была незаменимым человеком и его близкой подругой, с которой он общался многие годы.

Что говорили террористы во время нападения в «Крокусе»

Сегодня связанное с ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) информационное агентство «Амак» опубликовало видео, которое было снято от первого лица одним из террористов во время атаки на «Крокус».

Видеозапись длится примерно полторы минуты, террористы говорят не на русском языке, расстреливая в это время людей.

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Профессиональный арабист объяснил, что нападавшие выкрикивали различные экстремистские лозунги и призывали дальше вести огонь по мирным людям. При этом один из них говорил, что в сумке находится еще «очень много патронов».

«Нет, это не арабский язык. Террорист кричит только на таджикском, в этом нет никаких сомнений», — подчеркнул эксперт.

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