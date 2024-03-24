Переводчик раскрыл, что говорят террористы на видео из «Крокуса» KP.RU: на видео из «Крокуса» террористы выкрикивают экстремистские лозунги

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Теракт в «Крокус сити холле» в Красногорске

На видео, снятом одним из террористов в «Крокус Сити Холле», боевики говорят на таджикском языке, ответил профессиональный арабист на вопрос KP.RU. По его словам, они выкрикивают множество экстремистских лозунгов, а также призывают продолжать стрелять. Один из террористов при этом заявляет, что в сумке у него еще «много патронов», уточнил переводчик.

Нет, это не арабский язык. Террорист кричит только на таджикском, в этом нет никаких сомнений, — заявил переводчик.

Ранее в Сети появилось видео, на котором мужчины, вооруженные автоматами, бегают по зданию и стреляют в людей. Ряд Telegram-каналов публикует эти кадры, снятые от первого лица, со ссылкой на информационное агентство «Амак», связанное с ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и сообщает, что действие на них происходит, предположительно, в «Крокус Сити Холле».

После трагедии в Подмосковье президент России Владимир Путин провел переговоры с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмона. Они договорились, что спецслужбы обоих государств усилят совместную работу по борьбе с терроризмом, стороны также условились о расширении контактов и координации на уровне профильных ведомств по этому вопросу.