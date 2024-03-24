Спецслужбы РФ и Таджикистана усилят сотрудничество после атаки на «Крокус»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Теракт в «Крокус сити холле» в Красногорске

Спецслужбы России и Таджикистана усилят совместную работу по борьбе с терроризмом, стороны договорились о расширении контактов и координации на уровне профильных ведомств по этому вопросу, сообщает пресс-служба президента Таджикистана Эмомали Рахмона после его разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

В этом контексте была отмечена важность дальнейшего наращивания совместных усилий по поддержанию контактов и координации между профильными ведомствами и службами в целях эффективного реагирования и совместной борьбы с этими угрозами, — отмечается в заявлении.

Рахмон принес слова соболезнования и поддержки родным погибших и пострадавших, а также пожелал скорейшего выздоровления тем, кто пострадал в результате террористической атаки на «Крокус Сити Холл». В пресс-службе Кремля, в свою очередь, заявили об активизации плотной работы государств по теме противодействия терроризму.

Кроме того, Рахмон в разговоре с Путиным назвал события 22 марта в «Крокус Сити Холле» кровавым террористическим актом. Президент Таджикистана решительно осудил произошедшее и подчеркнул, что у организаторов и участников атаки нет ни национальности, ни родины, ни религии.