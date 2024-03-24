Президент Таджикистана позвонил Путину на фоне теракта в «Крокусе» Рахмон осудил теракт в «Крокус Сити Холле» в ходе телефонной беседы с Путиным

Фото: kremlin

Эмомали Рахмон

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которых он решительно осудил теракт, произошедший 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. В пресс-службе главы республики назвали произошедшее кровавым террористическим актом.

В ходе беседы лидер нации, решительно осудив жестокий кровавый террористический акт в комплексе «Крокус Сити Холл», подчеркнул, что «террористы не имеют ни национальности, ни родины, ни религии», — говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках беседы Рахмон и Путин подтвердили намерение Таджикистана и России продолжить совместную работу по борьбе с терроризмом. Глава республики также указал на солидарность граждан Таджикистана с российским народом.

Ранее журналист Павел Зарубин опубликовал видеозапись работы Владимира Путина в первые часы после теракта в «Крокус Сити Холле». Президенту докладывали о ситуации с первых минут происшествия, он следил за каждым этапом расследования.

Также ранее эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин опубликовал кадры выгоревшего здания «Крокус Сити Холла», снятые с воздуха. На них видна обвалившаяся крыша концертного зала.