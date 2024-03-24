Выгоревшее здание «Крокуса» сняли на видео с воздуха

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выгоревшее здание «Крокус Сити Холла»

Выгоревшее здание «Крокус Сити Холла», в котором вечером 22 марта произошел теракт, сняли на видео с воздуха, кадры публикует Telegram-канал Ruptly. На записи можно увидеть обвалившуюся крышу концертного зала, а также спецтехнику и автомобили МЧС. В настоящее время специалисты продолжают разбирать завалы.

Ранее МЧС опубликовало видео ночных работ по разбору завалов в «Крокус Сити Холле». В ведомстве отметили, что специалисты отряда «Центроспас» и центра «Лидер» разобрали и вынесли более 250 кубометров конструкций. На месте происшествия работают специализированные робототехнические комплексы, кинологические расчеты и психологи.

Ранее источник на страховом рынке сообщил, что ущерб от пожара после теракта в «Крокус Сити Холле» может составить около 10 млрд рублей. По его данным, концертный зал был застрахован. В то же время вице-президент Союза торговых центров Марат Манасян предположил, что ущерб от ЧП в «Крокусе» составит до 9 млрд рублей. Он объяснил, что стоимость восстановления концертного зала дойдет до 250–300 тысяч рублей за квадратный метр.

Владелец концертного зала Араз Агаларов отметил, что фактически от «Крокуса» ничего не осталось, пламя уничтожило все. При этом он подчеркнул, что системы пожаротушения сработали исправно, благодаря чему на протяжении нескольких часов не было обрушения и у людей была возможность выйти.