Стало известно, в какую сумму может обойтись восстановление «Крокуса» Вице-президент Союза ТЦ Манасян: ущерб в «Крокусе» составит до 9 млрд рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-президент Союза торговых центров Марат Манасян предположил в беседе с NEWS.ru, что ущерб от теракта в «Крокус Сити Холле» составит до 9 млрд рублей. Он объяснил, что стоимость восстановления концертного зала дойдет до 250–300 тысяч рублей за квадратный метр.

Если подсчитать, то выйдет около 250–300 тысяч рублей за квадратный метр, учитывая все. Надо понимать, что речь идет о здании, снабженном разным специализированным оборудованием, большая часть которого в РФ не производится. Если придется все восстанавливать, то потратить придется не меньше. Я бы сказал, что ущерб составит примерно около 9 млрд рублей, плюс-минус, — добавил Манасян.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что один из посетителей «Крокус Сити Холла» обезвредил террориста и помог спастись десяткам людей. По словам очевидцев, молодой человек прыгнул на вооруженного автоматом мужчину, отнял у него оружие и ударил его прикладом. Очевидица заявила, что благодаря поступку молодого человека из здания смогли выбраться несколько десятков людей.

Президент РФ Владимир Путин в телеобращении к гражданам ранее сообщил, что теракт в «Крокус Сити Холле» является кровавой акцией устрашения россиян. По словам главы государства, целью организаторов атаки было массовое убийство мирных людей. Российский лидер сравнил преступление с действиями нацистов в годы Великой Отечественной войны. Путин отметил, что преступники действовали хладнокровно и целенаправленно.

По данным СК, число погибших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» достигло 133 человек. При этом СМИ сообщают, что количество жертв превышает 150. Пострадали еще больше сотни человек.