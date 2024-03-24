Раскрыта роль системы безопасности «Крокуса» в поимке террористов Владелец «Крокуса» Агаларов: террористы хотели уничтожить записи с камер

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске

Террористы, напавшие на «Крокус Сити Холл», пытались сжечь записи с камер видеонаблюдения, установленных в рамках системы безопасности комплекса, заявил РБК владелец концертного зала Араз Агаларов. По его словам, руководство сообщило МЧС, где находятся базы данных, в итоге спасатели не допустили возгорания там.

Он отметил, что именно благодаря информации с камер правоохранителям удалось определить маршруты отхода, номер машины, за которой началась погоня. По словам Агаларова, преступники планировали сжечь сам концертный зал, для этого они заливали все вокруг керосином и бензином.

Мы сориентировали МЧС, и они предотвратили возгорание этого помещения, сохранили информацию. По этой информации смогли определить маршруты отхода, номер машины, за которой была установлена погоня, — сказал он.

Как отметил владелец «Крокуса», фактически от концертного зала ничего не осталось, пламя уничтожило все. При этом он подчеркнул, что системы пожаротушения сработали исправно.

Зала нет, вообще, там сгорело абсолютно все. <...> Но в связи с тем, что были все противопожарные системы, спринклерная система, работы пожаротушения в исправном состоянии, они поддерживали несколько часов зал в таком состоянии, что не было обрушения, чтобы у людей была возможность выйти, — заключил собеседник.

Ранее МЧС опубликовало видео ночных работ по разбору завалов в «Крокус Сити Холле». В ведомстве отметили, что специалисты отряда «Центроспас» и центра «Лидер» разобрали и вынесли более 250 кубометров конструкций. На месте происшествия работают специализированные робототехнические комплексы, кинологические расчеты и психологи.