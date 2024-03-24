Появилось видео ночных работ по разбору завалов в «Крокусе»

Фото: t.me/mchs_official

МЧС России опубликовало видео ночных работ по разбору завалов в «Крокус Сити Холле». В ведомстве отметили, что специалисты отряда «Центроспас» и центра «Лидер» разобрали и вынесли более 250 кубометров конструкций. На месте происшествия работают специализированные робототехнические комплексы, кинологические расчеты и психологи.

Ночью с южной стороны здания работала тяжелая техника — проводили демонтаж фасада и формировали технологическое отверстие, через которое планируется доставить 100-тонный кран. С его помощью спасатели уберут крупногобаритные фрагменты обрушившейся кровли, — говорится в сообщении.

Ранее источник на страховом рынке сообщил, что ущерб от пожара после теракта в «Крокус Сити Холле» может составить около 10 млрд рублей. По его данным, концертный зал был застрахован.

В то же время вице-президент Союза торговых центров Марат Манасян предположил, что ущерб от ЧП в «Крокусе» составит до 9 млрд рублей. Он объяснил, что стоимость восстановления концертного зала дойдет до 250–300 тысяч рублей за квадратный метр.

По последним данным, в результате теракта погибли 133 человека. Еще свыше 100 посетителей получили повреждения различной степени тяжести.