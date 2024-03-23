Названа сумма ущерба от пожара после теракта в «Крокус Сити Холле» ТАСС: сумма ущерба от пожара в «Крокусе» может достигать 10 млрд рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ущерб от пожара после теракта в «Крокус Сити Холле» может составить около 10 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник на страховом рынке. По его данным, концертный зал был застрахован.

Ущерб имуществу «Крокус Сити Холла», пострадавшему от пожара в результате стрельбы, предварительно оценивается в 10 млрд рублей. Здание традиционно страховалось, — заявил он.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что 115 человек, в том числе пятеро детей, находятся в больницах Москвы и Подмосковья после теракта в «Крокус Сити Холле». По его словам, спасатели продолжают работать на месте пожара. Глава региона также добавил, что к ликвидации возгорания привлечено 477 человек и 183 единицы техники. Спасатели в течение всего дня будут разбирать завалы.

По последним данным, тушение отдельных очагов пожара в «Крокус Сити Холле» должно было занять около полутора-двух часов, оно завершится к 10:00 мск. Первый замначальника ГУ МЧС по Подмосковью Александр Перегуда отметил, что после этого начнется разбор завалов.

Вечером в пятницу, 22 марта, в подмосковном Красногорске произошел теракт. Группа людей в составе не менее пяти человек устроила стрельбу и пожар в концертном зале «Крокус Сити Холл». В результате действий террористов, по последним данным, погибли 82 человека, еще 183 пострадали. Среди жертв оказались дети — не менее трех, в числе пострадавших также есть несовершеннолетние — сейчас известно о восьмерых.