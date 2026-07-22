Издательство «АСТ» изъяло из продажи книгу о Федоре Емельяненко

Издательство «АСТ» сняло с продажи книгу Анастасии Ивановой «Легенда ММА — Федор Емельяненко» в связи с претензией со стороны бойца, сообщили ТАСС в пресс-службе издательства. Поводом для решения стали споры из-за правомерности использования фотографий в издании.

Представители Емельяненко вышли с требованием взыскать компенсацию по ставкам рекламных контрактов, что не соответствует сложившейся практике книжного рынка, — добавил собеседник агентства.

Тираж спорной книги составил всего 2000 экземпляров. Однако представители спортсмена вышли с требованием взыскать крупную компенсацию по ставкам рекламных контрактов. В издательстве отметили, что такие финансовые запросы не соответствуют сложившейся практике книжного рынка.

Ранее стало известно, что почетный президент Союза ММА России подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к автору и «АСТ» в Останкинский суд Москвы. Книгу, посвященную жизни знаменитого спортсмена, писательница Анастасия Иванова создала под псевдонимом Аля Рогожина. По мнению спортсмена, часть сведений, изложенных в книге, не соответствует действительности и наносит ущерб его деловой репутации.