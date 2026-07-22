Западный империализм является «самым последовательным и опасным врагом» России, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. По его словам, Запад на протяжении последних 30 лет стремится ослабить и подчинить нашу страну ради ее природных ресурсов.

Западный империализм — самый последовательный и опасный враг нашей страны. Ему нужна не сильная, а слабая и зависимая Россия, природные ресурсы которой он мог бы эксплуатировать практически бесплатно, — убежден Афонин.

В ситуации, когда Запад не может подчинить Россию, он готов ее уничтожить, продолжил собеседник. Украину он избрал в качестве важнейшего инструмента для борьбы с РФ.

Поэтому решение саммита НАТО — Альянс определил Россию как «долгосрочную угрозу» — это то, чего следовало ожидать. Нелепо думать, что партнеры Киева вдруг возьмут и бросят его, вложив сотни миллиардов долларов и евро, — отметил парламентарий.

Ранее постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский сообщил, что НАТО и Европейский союз уже не скрывают своих агрессивных намерений против России. Он уточнил, что вновь вынужден обратиться к теме гибридной войны, которую указанные объединения ведут против Москвы.