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22 июля 2026 в 17:27

Назван новый гендиректор «Ленфильма»

Новым главой «Ленфильма» стал экс-руководитель департамента Минкульта Давиденко

Дмитрий Давиденко Дмитрий Давиденко Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Совет директоров «Ленфильма» 22 июля назначил новым генеральным директором киностудии Дмитрия Давиденко, передает «Фонтанка». Ранее он возглавлял департамент кинематографии и цифрового развития Минкультуры, также Давиденко преподает во ВГИКе. В 18:00 сотрудникам студии его представит губернатор Александр Беглов.

Давиденко 50 лет. С 2012 года он работал в продюсерской компании Валерия Тодоровского, «Мармот-фильме» и «Красной Стреле», организовывал кинофестивали за рубежом. Выступил продюсером более 20 фильмов и сериалов, включая «Географ глобус пропил» и «Оттепель».

Ранее сообщалось, что новый международный кинофестиваль «В кадре: огни большого города» пройдет в Санкт-Петербурге с 27 по 31 августа. Организатором смотра выступит «Ленфильм» при поддержке Минкультуры РФ и правительства города.

До этого стало известно, что киностудия «Ленфильм» перешла в собственность Санкт-Петербурга с целью развития кинопроизводства в стране. Прежде «Ленфильм» был федеральной собственностью, но теперь все его акции находятся в собственности Северной столицы.

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