Опубликовано видео работы Путина в первые минуты после теракта в «Крокусе»

Журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале опубликовал видеозапись работы президента России Владимира Путина в первые минуты и часы после теракта в «Крокус Сити Холле». По словам обозревателя ВГТРК, главе государства докладывали о ситуации с первых минут происшествия, он следил за каждым этапом расследования.

23 марта Путин обратился к нации после трагедии в «Крокусе». Глава государства назвал произошедшее кровавым и варварским терактом. Он поблагодарил врачей, спасателей, пожарных, бойцов спецподразделений за помощь посетителям «Крокуса», а также граждан, которые оказывали первую помощь пострадавшим и доставляли их в больницы.

Террористы напали на «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта незадолго до начала концерта группы «Пикник». Люди в камуфляже начали стрелять по посетителям уже на входе, а позже открыли огонь по зрителям в концертном зале. Позднее они подожгли помещение. По последним данным, в результате трагедии погибли 133 человека. Еще свыше 100 посетителей получили повреждения различной степени тяжести.