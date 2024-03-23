На обвалившемся руднике «Пионер» начали бурить третью скважину

Фото: МЧС России

Рабочие начали бурить третью разведывательную скважину на руднике «Пионер» в Амурской области, сообщили в пресс-службе правительства региона. Там отметили, что первая готова на 160 метров из 262 необходимых, вторая — на 62 метра из 205, передает ТАСС.

Последнее зарегистрированное местонахождение горнорабочих располагается на глубине 147 метров. При этом точное место, где могут находиться сотрудники предприятия, установить не удалось.

На место прибыла четвертая буровая установка, она будет бурить дополнительную скважину. К спасательной операции на шахте рудника «Пионер» привлечены лучшие специалисты страны, — заявили в пресс-службе.

Обвал горных пород на золотодобывающем руднике «Пионер» в Амурской области произошел 18 марта. Под землей застряли 13 шахтеров. О ситуации на разрезе президенту РФ Владимиру Путину доложили глава МЧС Александр Куренков. Глава государства дал указания применять все возможные меры для спасения горняков, находящихся под завалами.

Позднее стало известно, что спасатели пробурили скважину глубиной 53 метра в направлении застрявших горняков на шахте «Пионер» в Амурской области. С места вывезли более 160 кубических метров грунта. В спасательной службе уточнили, что на шахте готовится пространство и материалы для возведения бетонных водоупорных перемычек, засыпаны грунтом места поступления горной массы.