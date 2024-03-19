Путин призвал принять все меры по спасению шахтеров в Приамурье

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин получил доклад от губернатора Амурской области Василия Орлова о ситуации с обрушением рудника в шахтах, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, Путин дал указания применять все возможные меры для спасения горняков, находящихся под завалами на шахте «Пионерская».

Президент дал указание предпринять все необходимые меры и все возможные меры для спасения шахтеров, которые сейчас заблокированы там, и также для оказания всей необходимой экстренной помощи, — сказал представитель Кремля.

Обвал на руднике «Пионер» произошел 18 марта. По данным властей региона, под завалами может находиться 13 человек. При этом, по данным прокуратуры, число изолированных от поверхности рабочих может составлять до 15 человек.

В связи с произошедшим власти Амурской области ввели региональный режим ЧС. Как уточнили в правительстве, под завалами находятся сотрудники подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах.

Telegram-канал Amur Mash сообщал, что спасатели пытаются добраться до пострадавших, которые остались под завалом после обрушения на руднике, по вентиляционному уклону. Источник канала уточнил, что специалисты дошли до отметки в 85 метров и проложили телефонную линию, но по-прежнему никого не обнаружили.