На шахте «Пионер» пробурили вторую скважину до застрявших горняков МЧС: скважину до горняков на шахте «Пионер» пробурили на глубину 53 метра

Спасатели пробурили скважину глубиной 53 метра в направлении застрявших горняков на шахте «Пионер» в Амурской области, сообщает пресс-служба МЧС России. С места вывезено еще 160 кубических метров грунта.

В спасательной службе отметили, что на шахте готовится пространство и материалы для возведения бетонных водоупорных перемычек, засыпаны грунтом места поступления горной массы. Производится бурение разведочной скважины с поверхности горной выработки. К месту доставлена вторая буровая установка из Благовещенска.

Также утром в пятницу, 21 марта, на шахте заместитель главы МЧС России Анатолий Супруновский провел заседание комиссии по ЧС. Ему доложили о проведенных работах, а также утвердили план действий. Психологи спасательной службы работают с родными и близкими заблокированных горняков.

Ранее стало известно о планах спасателей пробурить вторую скважину к предполагаемому месту нахождения горняков. По словам главы региона Василия Орлова, это должно помочь более точно оценить обстановку внутри. Вторая скважина свяжет спасателей с горизонтом шахты, который расположен ближе, добавил он.

Обвал горных пород на золотодобывающем руднике «Пионер» в Амурской области произошел 18 марта. Под землей застряли 13 шахтеров. О ситуации на разрезе президенту РФ Владимиру Путину доложили глава МЧС Александр Куренков и Василий Орлов. Глава государства дал указания применять все возможные меры для спасения горняков, находящихся под завалами.