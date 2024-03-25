Появилось видео задержания управляющего директора рудника Пионер

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Амурской области задержан управляющий директор рудника Пионер, который подозревается в нарушении требований безопасности при производстве работ, кадры задержания публикует пресс-служба регионального управления СК России. Как рассказали в Следственном комитете, спасательные работы по вызволению заблокированных в шахте рабочих продолжаются, однако об их судьбе к настоящему моменту ничего не известно.

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ (нарушение требований безопасности при ведении работ), задержан управляющий директор рудника Пионер, — говорится в сообщении.

Ранее разведка рудника Пионер, где произошло обрушение породы, из-за чего в заточении на глубине оказались 13 горняков, показала, что он с высокой вероятностью затоплен. В данный момент осуществляется бурение трех скважин, однако операция по спасению горняков осложняется риском еще одного прорыва породы в рудник и обвала борта карьера.

23 марта в пресс-службе правительства Приамурья сообщили, что на шахте начали бурить третью разведывательную скважину. Там отметили, что первая готова на 160 метров из 262 необходимых, вторая — на 62 метра из 205. Спасатели прокладывали телефонную линию для связи с шахтерами, однако на связь никто не вышел.