Стало известно, как продвигается спасательная операция на руднике «Пионер» Amur Mash: связи с пострадавшими на руднике «Пионер» до сих пор нет

Фото: amur.sledcom.ru

Telegram-канал Amur Mash сообщает, что спасатели пытаются добраться до пострадавших, которые остались под завалом после обрушения на руднике «Пионер» в Амурской области, по вентиляционному уклону. Как рассказал источник канала, специалисты дошли до отметки в 85 метров и проложили телефонную линию, но никого не обнаружили.

По информации канала, шахтеров засыпало девятью тысячами кубометров грунта, люди заперты на глубине примерно в 28 этажей, связи с ними нет до сих пор. Канал отмечает, что завал продолжают расчищать — три тысячи кубов обрушившегося грунта уже вывезли. Как рассказали ТАСС в оперативных службах, горняки находятся на глубине 120 метров.

Ранее правоохранители возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности при ведении работ из-за обрушения породы в шахте рудника В настоящий момент следователи проводят комплекс необходимых мероприятий для установления причин и обстоятельств произошедшего.

Обвал на руднике «Пионер» произошел 18 марта. По данным властей региона, под завалами может находиться 13 человек. При этом, по данным прокуратуры, число изолированных от поверхности рабочих может составлять до 15 человек.