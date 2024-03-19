В Амурской области возбуждено уголовное дело из-за обрушения на руднике

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В Амурской области правоохранители возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности при ведении работ из-за обрушения породы в шахте рудника в Зейском районе, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону. В настоящий момент следователи проводят комплекс необходимых мероприятий для установления причин и обстоятельств произошедшего.

При производстве работ в горной выработке подземного рудника на территории Зейского муниципального округа произошло обрушение породы, в результате чего работники подрядной организации оказались заблокированы в шахте. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ, — говорится в сообщении.

Обвал на руднике «Пионер» произошел 18 марта. По данным властей региона, под завалами может находиться 13 человек, связи с ними пока нет. При этом, по данным прокуратуры, число изолированных от поверхности рабочих может составлять до 15 человек.

19 марта в пресс-службе МЧС сообщили, что на руднике начались спасательные работы, туда прибыла спецтехника, включая вертолет Ми-8 МЧС России. Сейчас специалисты проводят разведку на месте происшествия, оценивая сложившуюся ситуацию. На объекте расчищают транспортный уклон при помощи подземной техники и погрузочных машин. На место ЧП направлены психологи, а для полноценного контроля над работами создан оперативный штаб.