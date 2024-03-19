Раскрыты детали спасательной операции после ЧП на шахте в Амурской области МЧС: спасатели приступили к разбору завалов после ЧП на шахте в Амурской области

Фото: МЧС РФ

В Амурской области на золотодобывающем руднике «Пионер» начались спасательные работы, туда прибыла спецтехника, включая вертолет Ми-8 МЧС России, сообщает пресс-служба ведомства. По данным местной администрации, на месторождении произошло обрушение, в этот момент в шахте находились до 13 человек.

Дополнительная группировка из 13 специалистов МЧС России прибыла на вертолете Ми-8 из Хабаровского края в Зейский муниципальный округ, — говорится в заявлении.

Сейчас специалисты проводят разведку на месте происшествия, оценивая сложившуюся ситуацию. На объекте расчищают транспортный уклон при помощи подземной техники и погрузочных машин. На место ЧП направлены психологи, а для полноценного контроля над работами создан оперативный штаб.

Также на рудник продолжают следовать спасатели из Приморского края. В готовности резерв специалистов из Кузбасса, — добавили в ведомстве.

Обвал на руднике «Пионер» произошел 18 марта. По данным властей региона, под завалами может находиться 13 человек, связи с ними пока нет. При этом, по данным прокуратуры, число изолированных от поверхности рабочих может составлять до 15 человек.