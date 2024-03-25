Разведка рудника «Пионер» выявила, что он с высокой вероятностью затоплен

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Разведка рудника «Пионер», где произошло обрушение породы, из-за чего в заточении на глубине оказались 13 горняков, показала, что он с высокой вероятностью затоплен, передает ТАСС со ссылкой на оперслужбы Амурской области. В данный момент осуществляется бурение трех скважин, однако операция по спасению горняков осложняется риском еще одного прорыва породы в рудник и обвала борта карьера.

Последнее зарегистрированное местонахождение горнорабочих располагается на глубине 147 метров. При этом точное место, где могут находиться сотрудники предприятия, установить не удалось.

Разведка через скважину показала, что на глубине 153 м в горных выработках находится вода. С высокой вероятность остальные выработки рудника также затоплены, — говорится в сообщении.

23 марта в пресс-службе правительства Приамурья сообщили, что на шахте начали бурить третью разведывательную скважину. Там отметили, что первая готова на 160 метров из 262 необходимых, вторая — на 62 метра из 205. Спасатели прокладывали телефонную линию для связи с шахтерами, однако на связь никто не вышел.

В середине января один горняк погиб из-за прорыва грунтовых вод в воркутинской шахте «Заполярная». Кроме того, пострадал его коллега, которого госпитализировали с ушибами и переломом. Происшествие произошло на глубине 600 метров, всего на смене под землей находились 60 работников.