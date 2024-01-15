Один горняк погиб при прорыве грунтовых вод в шахте «Заполярная»

Жертвой прорыва грунтовых вод в воркутинской шахте «Заполярная» стал один горняк, сообщили в пресс-службе управления МЧС России по Республике Коми. По данным ведомства, происшествие произошло на глубине 600 метров. На аварийном участке работали три человека, один человек пострадал, еще один горняк пропал без вести. Причины прорыва грунтовых вод устанавливаются.

Всего в шахте находится смена из 60 человек, на аварийном участке работали три человека, один пострадал, проводятся поисковые работы одного человека. Пострадавший с ушибами и переломом доставлен в больницу. Третий рабочий погиб, — говорится в сообщении пресс-службы МЧС России.

Отмечается, что это не первая авария в шахтах, произошедшая с начала 2024 года. Ранее произошло происшествие в китайской угольной шахте, расположенной в провинции Хэнань. В результате аварии погибли по меньшей мере восемь человек, еще 15 человек были признаны пропавшими без вести. Предполагается, что причиной аварии стал выброс газа во внешней секции вентиляционной системы. Еще одно происшествие произошло на севере Танзании, где в результате оползня погиб 21 сотрудник местной шахты. Она расположена в регионе Симию.