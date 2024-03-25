Последние новости о теракте в «Крокусе» на утро 25 марта: количество жертв

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Задержанные террористы после произошедшего в «Крокус Сити Холле» планировали устроить террористический акт в одной из стран Средней Азии. Какие еще последние новости известны о трагедии в Подмосковье?

Что известно о преступниках и их планах

По данным источника «Известий», после теракта в «Крокусе» террористы должны были оказаться в одной из стран Средней Азии и устроить там нападение на мирных людей.

Также, по его словам, преступники подожгли концертный зал при помощи обычного бензина, который они купили на АЗС недалеко от «Крокуса».

«По дороге в „Крокус“ они заехали на АЗС, купили бензин и разлили его в пластиковые бутылки. Затем использовали его для поджога зала», — рассказал собеседник издания.

Источник подчеркнул, что группа была сформирована буквально за несколько недель до теракта и не являлась организованной террористической ячейкой.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Когда с главарем террористов впервые связались кураторы

В ходе следственных мероприятий удалось установить, что на главаря террористов Шамсидина Фаридуни кураторы вышли, когда он находился в Турции, сообщает Telegram-канал SHOT.

«После проведенных следственных мероприятий выяснилось, что главарем террористов был Шамсидин Фаридуни — именно на него вышли кураторы, когда он находился в Турции. Фаридуни был единственным, с кем контактировал тот самый „проповедник“, заказавший массовое убийство людей за деньги», — говорится в публикации.

По данным SHOT, Фаридуни прилетел в Москву 4 марта, и именно он инструктировал всех остальных членов банды.

«500 тысяч рублей, как заявил Фаридуни на допросе, — это был итоговый „гонорар“ за теракт, который они должны были поделить на четверых. При задержании гражданин Таджикистана путался, сколько именно им должны были заплатить — миллион или полмиллиона. Итого террористы получили от куратора предоплату — 250 тысяч рублей на карточку Фаридуни, переводы проводились несколькими трансакциями», — пояснили авторы канала.

Был ли на парковке «Крокуса» автомобиль кинологов во время теракта

Официальный представитель МВД Иpина Волк в своем Telegram-канале опровергла информацию, распространившуюся в социальных сетях о том, что во время нападения террористов на парковке «Крокуса» якобы находился автомобиль кинологической службы МВД.

«Эти утверждения не соответствуют действительности. Автомобиль, запечатленный на фото и видео, является машиной скорой медицинской помощи», — отметила она.

Также Волк призвала воздержаться от публикации непроверенной информации и доверять только официальным сообщениям правоохранительных органов.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта Фото: Артем Геодакян/ТАСС Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта Фото: t.me/moscowcourts Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта Фото: t.me/moscowcourts Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холл», в здании Басманного суда Москвы Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холл», в здании Басманного суда Москвы Фото: Артем Геодакян/ТАСС Рачабализода Саидакрами Муро Фото: Артем Геодакян/ТАСС Рачабализода Саидакрами Муро Фото: t.me/moscowcourts Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых

Сколько человек до сих пор госпитализированы

Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева сообщила, что после теракта в «Крокус Сити Холле» в стационарах до сих пор находятся 97 человек.

«На сегодняшний день в больницах и стационарах находятся 97 человек. Это больницы и Московской области, и Москвы, и федеральные центры. Со всеми мы на связи. Различные степени тяжести», — объяснила она.

По данным источника канала Baza, количество погибших в теракте в «Крокусе» увеличилось до 144 человек.

Читайте также:

Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 25 марта, видео, фото

Магнитные бури сегодня, 25 марта: что ждать завтра, кто в опасности

Последние новости о теракте в «Крокусе»: что известно днем 24 марта