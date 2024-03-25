Организаторы теракта в «Крокусе» готовили еще одну атаку «Известия»: организаторы теракта в «Крокусе» готовили атаку в Средней Азии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Организаторы террористического акта в «Крокус Сити Холле» готовились совершить еще один теракт в одной из стран Средней Азии, сообщают «Известия» со ссылкой на источник. По данным издания, атаку, которая планировалась примерно в то же время, что и в Москве, удалось предотвратить.

Источник издания также сообщил, что группа, устроившая теракт в «Крокус Сити Холле», была сформирована за несколько недель до атаки. Двое ее участников получили инструкции в Турции, остальных завербовали на территории России.

Ранее сообщалось, что устроившим стрельбу по мирным гражданам в подмосковном «Крокус Сити Холле» обещали вознаграждение в размере 500 тысяч рублей на всех. Половину от этой суммы стрелкам перевели на банковскую карту.

Ранее стало известно, что военнослужащие прикрытия госграницы России, отличившиеся при задержании в Брянской области устроивших теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», получили государственные и ведомственные награды. Среди них медали «За отвагу» и «За боевые отличия». Награды им вручил заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-лейтенант Эседулла Абачев на позициях подразделения.