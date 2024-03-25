Названа сумма гонорара террористов в «Крокусе» «Известия»: стрелявшим в «Крокусе» террористам обещали 500 тысяч рублей на всех

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Устроившие стрельбу по мирным гражданам в подмосковном «Крокус Сити Холле» должны были получить вознаграждение в размере 500 тысяч рублей на всех, а не на каждого по отдельности, пишет газета «Известия» со ссылкой на источники. Половину от этой суммы стрелкам перевели на банковскую карту.

Половина этой суммы — 250 тысяч рублей — была переведена им на банковскую карту, — говорится в сообщении.

Ранее эксперты обнаружили как минимум три детали, которые косвенно указывают на возможную причастность украинских спецслужб к теракту в концертном зале, который произошел 22 марта. Одной из них является сотрудничество украинских спецслужб с радикальными проповедниками, такими как Абдулла Костекский и Абу Умар Саситлинский.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта Фото: Артем Геодакян/ТАСС Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта Фото: t.me/moscowcourts Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта Фото: t.me/moscowcourts Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холл», в здании Басманного суда Москвы Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холл», в здании Басманного суда Москвы Фото: Артем Геодакян/ТАСС Рачабализода Саидакрами Муро Фото: Артем Геодакян/ТАСС Рачабализода Саидакрами Муро Фото: t.me/moscowcourts Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых

До этого сообщалось, что гражданка Белоруссии погибла в результате теракта в «Крокус Сити Холле». В диппредставительстве выразили соболезнования ее родным и близким. По информации посольства, посетительнице концертного зала было 46 лет. Также жертвой трагедии стала гражданка Армении.

Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова отмечала, что после теракта в столичных больницах остаются 92 пациента, из них семеро находятся в крайне тяжелом состоянии, еще 29 человек — в тяжелом, среди них двое детей. По ее словам, раненых с положительной динамикой переводят из реанимации в профильные отделения.