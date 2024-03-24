Иностранка погибла в результате теракта в «Крокусе» Гражданка Белоруссии погибла в «Крокусе» во время теракта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гражданка Белоруссии погибла в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщило посольство республики в России. В дипмиссии выразили соболезнования родным и близким женщины. По информации посольства, погибшей было 46 лет.

С прискорбием сообщаем, что в списках погибших в результате теракта в Красногорске 22 марта 2024 года значится гражданка Республики Беларусь 1978 года рождения. Соболезнуем родным и близким погибшей, — говорится в сообщении.

Также в посольстве сообщили, что еще один гражданин Белоруссии пострадал в результате теракта, передает «БелТА». Он работал охранником в «Крокусе» и получил пулевые ранения во время нападения. Пострадавший находится в Боткинской больнице Москвы.

Состояние гражданина Беларуси по-прежнему тяжелое, врачи не дают никаких прогнозов. Они продолжают борьбу за его жизнь, пострадавший подключен к аппарату ИВЛ, — рассказали в дипмиссии.

Ранее сообщалось, что на месте теракта в «Крокус Сити Холле» обнаружены тела 137 человек. По данным Следственного комитета России, 62 тела уже опознаны. На месте теракта также было изъято четыре комплекта боевой амуниции, более 500 патронов, 28 магазинов и два автомата Калашникова, которыми были вооружены террористы.