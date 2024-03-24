Названо число пострадавших в «Крокусе», находящихся в больницах Москвы Ракова: в больницах Москвы находятся 92 пострадавших при теракте в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После теракта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске 92 пациента по-прежнему находятся в больницах Москвы, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова, чьи слова приводит пресс-служба Департамента здравоохранения города. Она отметила, что гражданам оказывается медицинская помощь на самом высоком уровне. Среди пострадавших семеро находятся в крайне тяжелом состоянии, еще 29 — в тяжелом, среди них двое детей.

В настоящий момент в столичных больницах на лечении находится 92 пациента, из них в крайне тяжелом состоянии — семь пациентов, в тяжелом состоянии — 29 человек, в том числе двое детей. Пациенты, у которых наблюдается положительная динамика, переведены из отделений реанимации в профильные отделения, — заявила Ракова.

Она добавила, что по меньшей мере 27 пострадавших уже выписаны из больниц. Помимо медицинской, пациентам оказывается психологическая помощь. В столичном депздраве отметили, что больницы Москвы обеспечены всеми необходимыми лекарственными препаратами и запасом донорской крови.

Ранее СМИ опубликовали кадры, на которых подозреваемые в теракте в «Крокус Сити Холле» уезжают с места массовой расправы в Красногорске. Определить маршрут нападавших правоохранителям помогли специалисты по видеонаблюдению.