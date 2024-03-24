Появились кадры побега террористов после стрельбы в «Крокусе»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске

Telegram-канал Mash публикует видеокадры, как подозреваемые в теракте в «Крокус Сити Холле» садятся в белый легковой автомобиль и уезжают с места массовой расправы в подмосковном Красногорске. Как утверждает канал, вооруженные люди припарковались возле здания в 19:57, выбежали они оттуда спустя 15 минут, после чего сели в авто и скрылись.

Канал уточнил, что определить маршрут нападавших, полицейским и сотрудникам ФСБ помогли специалисты по видеонаблюдению, которые оперативно отследили путь следования белого Renault.

Ранее военкор Юрий Котенок сообщил, что один из подозреваемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» посещал торговый центр за несколько дней до трагедии. Данные сведения, по его словам, предоставил подрабатывавший в «Крокусе» фотограф, в объектив камеры которого попал мужчина, задержанный впоследствии.

В свою очередь главный редактор RT Маргарита Симоньян обнародовала кадры допроса одного из задержанных, который может быть причастен к теракту в «Крокус Сити Холле». Мужчина признался силовикам, что он действительно расстреливал людей в «Крокусе». По словам задержанного, за это ему обещали заплатить около 500 тысяч рублей.