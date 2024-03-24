Подозреваемого в теракте засняли в «Крокусе» за несколько дней до трагедии Военкор Котенок: подозреваемый в теракте посещал «Крокус» 7 марта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале сообщил, что один из подозреваемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске посещал торговый центр за несколько дней до трагедии. Данные сведения, по его словам, предоставил подрабатывавший в «Крокусе» фотограф, в объектив камеры которого попал мужчина, задержанный впоследствии. По словам Котенка, подозреваемый приходил в торговый центр 7 марта.

Один из террористов, устроивших бойню в «Крокус Сити Холле», 7 марта посещал торговый центр. Об этом сообщил подрабатывавший в «Крокусе» фотограф, на камеру которого попал будущий убийца, — написал военкор.

Котенок предположил, что теракт в «Крокус Сити Холле» могли планировать в те дни, когда США предупреждали сограждан об опасности посещения мест массового скопления людей в РФ. Однако, по словам военкора, тогда «что-то не срослось».

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян обнародовала кадры допроса одного из задержанных, который может быть причастен к теракту в «Крокус Сити Холле». Мужчина признался силовикам, что он действительно расстреливал людей в «Крокусе». По словам задержанного, за это ему обещали заплатить около 500 тысяч рублей.