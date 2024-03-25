Эксперты объяснили, почему Киев может быть причастен к теракту в «Крокусе» «Известия»: способ вербовки указывает на причастность Киева к ЧП в «Крокусе»

В теракте, который произошел 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле», обнаружены как минимум три детали, которые косвенно указывают на возможную причастность украинских спецслужб к этому происшествию, пишет газета «Известия» со ссылкой на источники. Эксперты обратили внимание, что спецслужбы Украины тесно сотрудничают с радикальными проповедниками, такими как Абдулла Костекский и Абу Умар Саситлинский.

От их имени часто выступает Анвар (Андрей) Деркач — украинский журналист, который принял ислам. Он имеет непосредственное отношение к спецслужбам Украины, через него раскачивались недавние протесты в Дагестане, — пишет газета.

Эксперт отметил, что на Украине много сторонников движения «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), которые принимают участие в военных действиях в так называемом ичкерийском батальоне в составе украинской армии.

Второй довод заключается в пути отхода злоумышленников, которых задержали в приграничной с Украиной Брянской области. Эксперты подчеркивают, что для террористов целесообразнее было бы «раствориться» среди миллионов мигрантов, а не двигаться в том направлении, где установлен строгий контроль.

В качестве третьего довода служит оружие, из которого террористы расстреливали мирных граждан. Это — АК12 с окрасом под камуфляж, который используется в зоне специальной военной операции.

В России такое оружие достать практически невозможно. Но именно оно лежало в схроне, откуда его забрали непосредственные исполнители теракта, — отметили эксперты.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за 23 и 24 марта собрали 1341 литр крови для помощи пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. Отмечается, что всего на пункты сдачи крови пришли почти 4000 добровольцев, из них 815 человек пришли за последние сутки.