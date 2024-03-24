В Москве раскрыли, сколько доноров сдали кровь для пострадавших в «Крокусе» Минздрав: собрано более 1,3 тысячи литров крови после теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Подмосковье за 23 и 24 марта собрали 1 341 литр крови для помощи пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле» в Красногорске, сообщила в Telegram пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области. Отмечается, что всего на пункты сдачи крови пришло почти 4000 добровольцев.

815 доноров пришли сегодня в центры крови Подмосковья. В общей сложности за выходные отделения посетили почти 4 тыс. доноров. Центром крови Московской области заготовлен 1 341 литр крови и ее компонентов, — говорится в заявлении ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин поставил свечу за упокой погибших в результате террористической атаки на «Крокус», жертвами которой стали 137 человек. Российский лидер почтил память жертв теракта в церкви на территории резиденции Ново-Огарево.

До этого военный эксперт Бахтиер Рахмонов заявил, что посольство Украины в таджикистанском Душамбе занималось вербовкой террористов перед атакой на «Крокус» в Красногорске. По его словам, украинские дипломаты открыто публиковали объявления о наборе в «Интернациональный легион», а затем, по прошествии нескольких дней, удаляли их.

Также ранее стало известно, что подозреваемых в совершении теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» доставили на допрос в Следственный комитет России. После этого, как предполагается, суд выберет меру пресечения для задержанных.