Путин поставил свечу за упокой погибших при теракте в «Крокусе»

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поставил свечу за упокой погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, российский лидер почтил память жертв террористической атаки в церкви на территории резиденции Ново-Огарево.

Опубликовано видео из церкви. На кадрах видно, как Путин ставит свечу и крестится.

Путин объявил 24 марта днем общенационального траура по погибшим в результате нападения террористов на концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном городе Красногорске. По последним данным СК, на месте теракта обнаружены тела 137 погибших, из них 62 уже опознаны. Осмотр места происшествия продолжается.

Люди 24 марта выстроились в очередь у стихийного мемориала рядом с «Крокусом», чтобы отдать дань памяти погибшим. Москвичи несут к зданию цветы и детские игрушки.

Представитель МВД России Ирина Волк ранее опровергла сообщения СМИ о недостаточно оперативном реагировании полиции на сообщение о стрельбе в «Крокусе». По ее словам, полицейские прибыли на место через пять минут после поступившего сигнала.