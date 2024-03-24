Число погибших при теракте в «Крокусе» возросло СК сообщил об обнаружении 137 тел погибших на месте теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На месте теракта в «Крокус Сити Холле» обнаружены тела 137 человек, сообщила пресс-служба Следственного комитета России. По данным ведомства, 62 тела уже опознано.

Продолжается опознание тел погибших. На данный момент на месте теракта обнаружены тела 137 человек, трое из которых — дети. Осмотр места преступления продолжается, — сообщили в Следкоме.

На месте теракта было изъято четыре комплекта боевой амуниции, более 500 патронов, 28 магазинов и два автомата Калашникова, которыми были вооружены террористы, добавили в СК. Заминированных тел и иных следов минирования в ходе осмотра места преступления обнаружено не было.

В Брянской области при задержании подозреваемых в автомобиле Renault также был обнаружен пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова. Оружие изъято и передано на экспертизу.

Ранее МЧС России сообщало о 133 погибших в результате теракта в «Крокусе», еще 152 человека числились пострадавшими.

Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова заявляла, что в столичных медучреждениях после теракта в «Крокусе» на лечении находятся 92 человека, из них семь — в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще 29 человек оценивается как тяжелое, среди них двое детей. По ее словам, как минимум 27 пострадавших уже выписаны из больниц.